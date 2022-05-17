Экс-полковника МВД Захарченко приговорили к 16 годам колонии

Ранее райсуд признал Захарченко виновным по двум эпизодам получения взяток в крупном и особо крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 6 ст. 290 УК). Первый эпизод связан с получением взятки в виде путевки в Сочи. По версии следствия, в 2015 г. председатель совета директоров «Газпром автоматизации» Авшолум Юнаев оплатил Захарченко новогодний отдых у моря, который стоил 844 000 ₽ и включал в себя проживание в гостиницах «Гранд отель Поляна» и «Поляна 1389 отель и спа».
Второй эпизод касается получения более 1,4 млрд руб. за «общее покровительство по службе» с 2007 по 2016 г. от группы бизнесменов, писали «Ведомости»: бывшего совладельца «Группы компаний 1520», члена совета директоров Интерпрогрессбанка Валерия Маркелова, а также объявленных в розыск и заочно арестованных по обвинению в даче взяток Бориса Ушеровича, Ивана Станкевича и Дмитрия Моторина. Маркелов также проходит по делу в качестве обвиняемого: ему вменяется дача взятки (ч. 5 ст. 291 УК). Тот передал Захарченко средства — более 1 млрд руб. — через ростовского адвоката.
Для самого Захарченко прокурор Милана Дигаева запросила 17 лет в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб. Такое наказание она назвала путем сложения приговоров. В июне 2019 г. Захарченко уже был приговорен к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117,99 млн руб., лишен звания и госнаград. Мосгорсуд затем сократил срок приговора на полгода, до 12,5 года.