20:19 (мск), источник: ТАСС
Белгородское село Безымено обстреляли со стороны Украины
В результате инцидента пострадал один человек.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ТАСС, 17 мая. Один человек пострадал в результате обстрела со стороны Украины села Безымено в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший — ранение легкой степени тяжести», — написал он в своем Telegram-канале.