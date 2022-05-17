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20:19 (мск), источник: ТАСС

Белгородское село Безымено обстреляли со стороны Украины

В результате инцидента пострадал один человек.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 17 мая. Один человек пострадал в результате обстрела со стороны Украины села Безымено в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший — ранение легкой степени тяжести», — написал он в своем Telegram-канале.

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