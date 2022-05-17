Боевики «Азова» и «Айдара» оборудовали позиции в детсадах и больнице

«Неонацисты батальона “Азов”: в Мирнограде Донецкой народной республики в здании детского сада № 19, расположенного в микрорайоне Восточный, и интерната по улице Л. Чайкиной оборудовали опорные пункты и казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили бронетехнику и артиллерию», — рассказал генерал.
Он уточнил, что боевики «Азова» (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) в Боровой Харьковской области в здании школы и в детском саду «Березка» оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. В подвальных помещениях националистами насильно удерживаются мирные граждане с детьми.
Кроме того, боевики батальона «Айдар» оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам. В Запорожье нацисты оборудовали огневые позиции и разместили склады боеприпасов на нижних этажах больниц, расположенных на Соборном проспекте и улице Победы. При этом персонал и пациентов больниц удерживают в качестве «живого щита».