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21:48 (мск), источник: © РИА Новости

Боевики «Азова» и «Айдара» оборудовали позиции в детсадах и больнице

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Боевики украинских нацбатов «Азов» и «Айдар» оборудовали позиции в детсадах, церкви и больнице в ДНР, Харьковской, Днепропетровской областях и Запорожье, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: Reuters

«Неонацисты батальона “Азов”: в Мирнограде Донецкой народной республики в здании детского сада № 19, расположенного в микрорайоне Восточный, и интерната по улице Л. Чайкиной оборудовали опорные пункты и казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили бронетехнику и артиллерию», — рассказал генерал.

Он уточнил, что боевики «Азова» (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) в Боровой Харьковской области в здании школы и в детском саду «Березка» оборудовали казармы, а на территориях разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. В подвальных помещениях националистами насильно удерживаются мирные граждане с детьми.

Кроме того, боевики батальона «Айдар» оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию и РСЗО на территории церкви Похвалы Богоматери в Павлограде Днепропетровской области в непосредственной близости к густонаселенным жилым кварталам. В Запорожье нацисты оборудовали огневые позиции и разместили склады боеприпасов на нижних этажах больниц, расположенных на Соборном проспекте и улице Победы. При этом персонал и пациентов больниц удерживают в качестве «живого щита».

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