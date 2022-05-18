Пушилин заявил, что судьбу сдавшихся боевиков с «Азовстали» решит суд

«Что касается военных преступников и тех, кто являются националистами, их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд. Как бы ни играли у отдельных, я знаю разные мнения, эмоции, если противник сложил оружие, дальнейшую судьбу решает суд. Если это нацистский преступник, то это трибунал», — сказал он.
Пушилин отметил, что командиры самого высокого звена с завода пока не вышли. «На данный момент командиров самого высокого звена нет, они не вышли [с завода “Азовсталь”]. Но это пока», — заявил он.
Ранее сообщалось, что следователи Следственного комитета России допросят сдавшихся боевиков, укрывавшихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В ведомстве пообещали установить личности националистов, проверить их на причастность к совершенным против гражданского населения преступлениям, а полученные в ходе допросов сведения сопоставить с другими данными уголовных дел.
В среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что с 16 мая сдались в плен 959 боевиков, в том числе 80 раненых, из которых 51 помещен в больницу Новоазовска Донецкой Народной Республики.