Глава ДНР Пушилин рассказал о планах по сносу завода «Азовсталь»

«Если по [заводу имени] Ильича, то принято практически единогласное решение, что его нужно восстанавливать. По заводу “Азовсталь” учтено мнение мариупольцев, что завод загрязнял окружающую среду с момента, как появился», — отметил Пушилин (цитата по ТАСС). По его словам, на месте «Азовстали» планируется осуществить другие проекты, возможно, это будет площадка технопарка, жилой район или парковая зона.
«Что касается коммуникаций, то ситуация оказалась не такой печальной. Специалисты, которые проводят сейчас восстановительные работы по водоснабжению и прочие, настроены не столь пессимистично, как это казалось, когда в первый раз мы смогли свободно въехать в город», — отметил он.
Аналогичное заявление о судьбе «Азовстали» ранее сделал мэр Мариуполя Константин Иващенко. «К сожалению, да. Я это подтверждаю. Очень серьезные удары по нему были», — отметил Иващенко. При этом глава города отметил, что завод Ильича и «Азовмаш» будут восстановлены.
12 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион возьмет шефство в восстановлении Тельмановского и Новоазовского районов Донбасса, прилегающих к Мариуполю. По его словам, власти Подмосковья будут искать системный подход к отправке необходимых строительных материалов в Донбасс.