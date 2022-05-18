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23:22 (мск), источник: © РИА Новости

Пленные солдаты ВСУ сообщили о подготовке Киевом новой провокации в ДНР

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Киевский режим под руководством западных кураторов готовит в городе Константиновка в ДНР провокацию по бучинскому сценарию, сообщил начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев, ссылаясь на заявление пленных украинских военных.

Источник: © РИА Новости

«По показаниям пленных военнослужащих ВСУ, в Константиновке Донецкой Народной Республики киевским режимом под руководством западных кураторов готовится очередная провокация по “бучинскому” сценарию. Для ее реализации боевики, переодетые в форму российских военнослужащих с белыми повязками, на камеру должны расстрелять украинских мирных граждан», — рассказал генерал.

Он уточнил, что специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ планируют растиражировать соответствующие фото- и видеоматериалы, в том числе снятые регистраторами якобы случайно проезжающих машин, в западных СМИ и на различных интернет-ресурсах после освобождения этого города российскими войсками.

Мизинцев заявил, что изощренность таких циничных и жестоких провокаций с подачи иностранных кураторов, «без преувеличения, перечеркнула все существующие нормы морали, а современные украинские националисты в контексте применяемых бесчеловечных методов, стали “наследниками” нацистов периода Великой Отечественной войны».

В Минобороны России ранее заявили, что все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о «преступлениях» российских военных в городе Буче Киевской области, являются «очередной провокацией».

Как отмечали в военном ведомстве, за время нахождения этого населенного пункта под контролем российских вооруженных сил ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.

В министерстве подчеркнули, что все наши подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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