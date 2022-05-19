Украсть ноу-хау. Яркие истории промышленного шпионажаКража коммерческой тайны, или промышленный шпионаж — неотъемлемая часть истории человеческого общества
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
20100 лет со дня рождения Владимира Этуша
06:15 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: депутата из Владивостока задержали на границе Мексики и США

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая — РИА Новости. Депутат думы Владивостока, бывший коммунист Виктор Каменщиков задержан на границе Мексики и США, предположительно, за незаконное пресечение границы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

«Задержали, за что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», — сказал источник.

В думе Владивостока РИА Новости сообщили, что Каменщиков не появляется на заседаниях с конца февраля — тогда он публично выступил против проведения специальной военной операции на Украине.

«Он числится действующим депутатом думы», — отметил собеседник агентства, добавив, что не располагает информацией о его задержании.

«Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений (против операции на Украине — ред.)», — сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.

 'Грязные, оборванные, испуганные'. Как сдавался гарнизон 'Азовстали'
Кадыров призвал россиян самим встать на защиту страны
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь