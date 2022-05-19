Источник: депутата из Владивостока задержали на границе Мексики и США

«Задержали, за что — точно пока не известно, предположительно, за незаконное пересечение границы», — сказал источник.
В думе Владивостока РИА Новости сообщили, что Каменщиков не появляется на заседаниях с конца февраля — тогда он публично выступил против проведения специальной военной операции на Украине.
«Он числится действующим депутатом думы», — отметил собеседник агентства, добавив, что не располагает информацией о его задержании.
«Каменщиков вышел из партии по собственному желанию сразу после своих заявлений (против операции на Украине — ред.)», — сообщил РИА Новости первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края Анатолий Долгачев.