В результате украинских ударов по селу в Курской области погиб один человек

«Очередная атака врага на Теткино, которая произошла на рассвете, к сожалению, закончилась трагедией. На данный момент известно как минимум об одном погибшем среди гражданского населения. По предварительным данным, это водитель фуры, который привез сырье на спиртзавод. Противник нанес несколько ударов по этому объекту. Есть также раненые. Им оказывается первая помощь», — написал Старовойт.
На месте работают специалисты для сбора данных о преступлении.
«Всем пострадавшим семьям окажем всю необходимую помощь. Сейчас выезжаю в район», — заключил губелрантор.
Из-за этого власти ввели во многих районах повышенный уровень террористической опасности.
Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит «количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве» в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.