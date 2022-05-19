Украсть ноу-хау. Яркие истории промышленного шпионажаКража коммерческой тайны, или промышленный шпионаж — неотъемлемая часть истории человеческого общества
Фоторепортажи
12Полное затмение кровавой суперлуны
10Победители конкурса Shot on iPhone Macro Challenge
10:36 (мск), источник: ТАСС

В МВД РФ заявили, что двое командиров украинского нацбатальона «Азов» объявлены в розыск

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск двух командиров украинского националистического батальона «Азов».

Согласно данным базы министерства, разыскиваются двое уроженцев Харьковской области — Сергей Величко, 1994 года рождения, и Константин Немичев, 1996 года рождения.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что командиры украинского батальона «Азов» Величко и Немичев причастны к посягательству на жизнь не менее восьми российских военнослужащих на территории Харьковской области. Величко и Немичеву заочно предъявлено обвинение.

 По легенде, на создание этого чуда инженерной мысли Шухова вдохновила уборщица
Работы над будущим бомбардировщиком велись в предельно напряженном ритме, люди практически не имели выходных
Спецоперация на Украине
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
СБУ готовит провокации с химоружием для обвинения России
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь