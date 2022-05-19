10:36 (мск), источник: ТАСС
В МВД РФ заявили, что двое командиров украинского нацбатальона «Азов» объявлены в розыск
МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. МВД России объявило в розыск двух командиров украинского националистического батальона «Азов».
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Согласно данным базы министерства, разыскиваются двое уроженцев Харьковской области — Сергей Величко, 1994 года рождения, и Константин Немичев, 1996 года рождения.
Ранее Следственный комитет России сообщал, что командиры украинского батальона «Азов» Величко и Немичев причастны к посягательству на жизнь не менее восьми российских военнослужащих на территории Харьковской области. Величко и Немичеву заочно предъявлено обвинение.