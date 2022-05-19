Минобороны РФ: ракетчики и артиллеристы за сутки поразили около 350 целей ВСУ

«Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы», — сказал он.
Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожены более 340 националистов, сообщил Конашенков. «Выведены из строя 62 единицы военной техники», — сказал он.
Он добавил, что в ряде населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей перехвачены 12 снарядов РСЗО «Смерч».
ВКС России поразили высокоточными ракетами дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион комплекса «Бук-М1» в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.
По его словам, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаевке и 104-й бригады теробороны в Константиновке.
«Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК “Бук-М1” в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики», — отметил Конашенков.
Как уточнил официальный представитель Минобороны России, также были уничтожены 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.