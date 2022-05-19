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11:36 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ: ракетчики и артиллеристы за сутки поразили около 350 целей ВСУ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили около 350 целей Вооруженных сил Украины. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«Ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 295 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 43 артиллерийских и минометных украинских подразделения на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы», — сказал он.

Оперативно-тактической и армейской авиацией РФ поражены 58 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, уничтожены более 340 националистов, сообщил Конашенков. «Выведены из строя 62 единицы военной техники», — сказал он.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ходе спецоперации за сутки уничтожили 15 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) украинских вооруженных сил, в том числе один Bayraktar TB2, сообщил Конашенков.

Он добавил, что в ряде населенных пунктов Харьковской и Херсонской областей перехвачены 12 снарядов РСЗО «Смерч».

Дивизионы и пункты управления

ВКС России поразили высокоточными ракетами дивизион ЗРК С-300 в Николаевской области и дивизион комплекса «Бук-М1» в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены семь пунктов управления, в том числе командные пункты 24-й мотопехотной бригады ВСУ в Николаевке и 104-й бригады теробороны в Константиновке.

«Уничтожены: дивизион зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Большие Ломзаки Николаевской области и дивизион ЗРК “Бук-М1” в районе Славяногорска Донецкой Народной Республики», — отметил Конашенков.

Как уточнил официальный представитель Минобороны России, также были уничтожены 11 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в ДНР и 26 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны.

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