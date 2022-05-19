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16:01 (мск), источник: ТАСС

Москалькова не видит должной реакции мирового сообщества на пытки военных из РФ на Украине

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает демонстрацией двойных стандартов отсутствие принципиальной реакции со стороны мирового сообщества на сообщения о пытках военнопленных из РФ на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Со стороны мирового сообщества мы не видим той принципиальной реакции, на которую рассчитывает каждый честный человек. Это демонстрация двойных стандартов», — сказала Москалькова в эфире «Радио России», отвечая на вопрос, есть ли реакция международных организаций на пытки российских военнопленных на Украине.

Омбудсмен сообщила, что к ней поступает «большое количество» обращений от родственников российских военнослужащих, которые сообщают не только о пытках военнослужащих, но и об угрозах в свой адрес.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции.

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