Москалькова не видит должной реакции мирового сообщества на пытки военных из РФ на Украине

«Со стороны мирового сообщества мы не видим той принципиальной реакции, на которую рассчитывает каждый честный человек. Это демонстрация двойных стандартов», — сказала Москалькова в эфире «Радио России», отвечая на вопрос, есть ли реакция международных организаций на пытки российских военнопленных на Украине.
Омбудсмен сообщила, что к ней поступает «большое количество» обращений от родственников российских военнослужащих, которые сообщают не только о пытках военнослужащих, но и об угрозах в свой адрес.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР в соответствии с их конституциями в границах Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года. 24 февраля Путин в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции.