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21:45 (мск), источник: © РИА Новости

Киев готовит провокацию с «блуждающими минометами» в Сумской области

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Киевский режим готовит провокацию с применением «блуждающих минометов» в Сумской области, чтобы вызвать ответный огонь российских войск по жилым домам, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Источник: AP 2022

«По имеющейся достоверной оперативной информации в Середине-Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых блуждающих минометов. Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями», — сказал генерал.

Он отметил, что «эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах».

Мизинцев обратил внимание, что в ходе спецоперации ВС РФ, в отличие от вооруженных формирований Украины, неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по гражданским объектам.

Начальник НЦУО добавил, что преступные действия и провокации со стороны киевского режима в очередной раз показывают бесчеловечное отношение Киева к судьбам своих граждан и полное пренебрежение нормами и принципами международного гуманитарного права.

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