Киев готовит провокацию с «блуждающими минометами» в Сумской области

«По имеющейся достоверной оперативной информации в Середине-Буде Сумской области киевским режимом готовится очередная изощренная провокация с применением так называемых блуждающих минометов. Боевики националистических батальонов планируют обстрелять приграничную территорию Российской Федерации из районов частных домовладений с целью вызова ответного огня по жилым домам с удерживаемыми в них местными жителями», — сказал генерал.
Он отметил, что «эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время планируют использовать для обвинения российских военнослужащих в якобы неизбирательных ударах по мирным гражданам с последующим широким освещением в украинских и западных средствах массовой информации, а также интернет-ресурсах».
Мизинцев обратил внимание, что в ходе спецоперации ВС РФ, в отличие от вооруженных формирований Украины, неукоснительно соблюдают все нормы международного гуманитарного права, исключительно гуманно относятся к местному населению и не наносят ударов по гражданским объектам.
Начальник НЦУО добавил, что преступные действия и провокации со стороны киевского режима в очередной раз показывают бесчеловечное отношение Киева к судьбам своих граждан и полное пренебрежение нормами и принципами международного гуманитарного права.