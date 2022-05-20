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04:05 (мск), источник: © РИА Новости

Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона человек

МОСКВА/СЕУЛ, 20 мая — РИА Новости. Число заболевших лихорадкой в КНДР превысило 2,2 миллиона, за сутки заразились более 263 тысяч новых пациентов, двое скончались, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: AFP 2022

Сутками ранее в КНДР зарегистрировали более 262 тысяч заболевших. Общее число летальных случаев достигло 65. По состоянию на 19 мая около 1,5 миллиона заболевших выздоровели и порядка 750 тысяч находятся на лечении.

Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным ЦТАК, с конца апреля в стране начала распространяться «незнакомая лихорадка». Из ряда сообщения государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.

Северная Корея ввела в действие «чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда», по указанию лидера КНДР Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и «искоренить источник заразы» в кратчайшие сроки. Власти пытаются обеспечить регионы всем необходимым и лекарствами, используя военных.

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Власти КНДР делают все возможное, чтобы увеличить производство необходимых лекарств, масок и защитных костюмов. Работники провинциальных, городских и уездных народных комитетов стараются наладить поставки регионам всех необходимых товаров.

По сообщению ЦТАК, на данный момент в общегосударственном масштабе около 8 тысяч разных отрядов обслуживания, состоящих из 30 тысяч человек, снабжают жителей предметами первой необходимости. В снабжении лекарствами участвуют и солдаты военно-медицинских отрядов армии КНДР.

Участвуют в противоэпидемической борьбе не только сотрудники области здравоохранения, но и преподаватели и учащиеся учреждений подготовки медработников и даже более 2,4 тысяч добровольцев-пенсионеров, имеющих опыт работы в области здравоохранения. В центральных больницах организованы консилиумы врачей, которые дежурят круглосуточно и дистанционно оказывают техническую и медицинскую помощь, когда больных с температурой или аномальными симптомами выявляют в регионах не периферии.

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