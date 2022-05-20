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12:30 (мск), источник: © РИА Новости

Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Российские беспилотники в ходе специальной военной операции на Украине налетали уже 25 тысяч часов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Источник: © РИА Новости

«За время операции налет составил уже более 25 тысяч часов», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.

Он рассказал, что беспилотники в ходе спецоперации ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника. При этом повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей не допускается, отметил Шойгу.

«Полученная с помощью беспилотников информация передается потребителям в реальном масштабе времени. Это дает возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно», — добавил министр.

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