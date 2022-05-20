Российские беспилотники налетали 25 тысяч часов за время спецоперации

«За время операции налет составил уже более 25 тысяч часов», — сказал Шойгу на коллегии Минобороны России.
Он рассказал, что беспилотники в ходе спецоперации ведут воздушную разведку и в условиях плотной городской застройки наносят избирательные точечные удары по объектам противника. При этом повреждения гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей не допускается, отметил Шойгу.
«Полученная с помощью беспилотников информация передается потребителям в реальном масштабе времени. Это дает возможность войскам оперативно реагировать на изменения обстановки и действовать максимально эффективно», — добавил министр.