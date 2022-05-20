Минобороны РФ сообщило, что ракетчики и артиллеристы поразили за сутки свыше 250 целей ВСУ

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов в районах населенного пункта Чугуев Харьковской области», — сказал он.
Также ВКС России высокоточными ракетами уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области. «За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — отметил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.
По словам официального представителя Минобороны России, также было поражено семь складов боеприпасов и горючего в населенных пунктах Донецкой Народной Республики.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники», — сказал Конашенков.
Как отметил генерал-майор, вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 172 самолета, 952 БЛА, 3 168 танков и бронемашин ВСУ, а также 396 установок реактивных систем залпового огня. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3 168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1 571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3 039 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал он.