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14:13 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ сообщило, что ракетчики и артиллеристы поразили за сутки свыше 250 целей ВСУ

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в ходе спецоперации на Украине поразили за сутки свыше 250 целей ВСУ. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: РИА "Новости"

«Ракетными войсками и артиллерией поражены 12 пунктов управления, 213 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 24 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях, а также три склада боеприпасов в районах населенного пункта Чугуев Харьковской области», — сказал он.

Также ВКС России высокоточными ракетами уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районе Северска и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Барвенково Харьковской области. «За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены четыре пункта управления, 45 районов сосредоточения живой силы и военной техники», — отметил Конашенков.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны в ходе спецоперации за сутки сбили 10 беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и перехватили 17 снарядов РСЗО «Смерч» украинских вооруженных сил.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал он.

По словам официального представителя Минобороны России, также было поражено семь складов боеприпасов и горючего в населенных пунктах Донецкой Народной Республики.

Кроме того, по словам официального представителя Минобороны РФ, авиация ВКС РФ поразила три пункта управления ВСУ за сутки, уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники украинской армии.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления и 47 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В результате ударов авиации уничтожены более 280 националистов, выведены из строя 59 единиц военной техники», — сказал Конашенков.

Как отметил генерал-майор, вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 172 самолета, 952 БЛА, 3 168 танков и бронемашин ВСУ, а также 396 установок реактивных систем залпового огня. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 172 самолета, 125 вертолетов, 952 беспилотных летательных аппарата, 314 зенитных ракетных комплексов, 3 168 танков и других боевых бронированных машин, 396 установок реактивных систем залпового огня, 1 571 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 3 039 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал он.

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