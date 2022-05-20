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17:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Командир бригады ВСУ Волына покинул «Азовсталь» и сдался в плен

Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский с позывным Волына покинул территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдался в плен. Об этом в своем Telegram-канале сообщила корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова.

Источник: РИА "Новости"

«Выглядел почти свеженьким, оружие сдал, вещи досмотрели — в общем, прошел стандартную процедуру перед погрузкой в автобус. Процесс безоговорочной эвакуации в плен идет по плану», — сообщила Куксенкова.

Корреспондент отметила, что морпех покинул «Азовсталь» без командира полка «Азов» Святослава Паламара с позывным Калина.

20 апреля Волынский заявлял, что он и его солдаты не сдадутся, а продолжат «вести боевые действия и выполнять боевые задачи до тех пор, пока их не решат». Он также обращался к мировым лидерам, в частности к президенту США Джо Байдену и турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, с просьбой помочь украинским военным на «Азовстали» эвакуироваться.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 1908 украинских солдат. С территории предприятия также эвакуированы 177 мирных граждан, среди которых 85 женщин и 47 детей.

Во время загрузки произошла ошибка.
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