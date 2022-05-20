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21:46 (мск), источник: © РИА Новости

Территорию «Азовстали» полностью освободили

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Территория «Азовстали» полностью освобождена, сообщили в министерстве обороны.

Источник: РИА "Новости"

«Территория металлургического комбината “Азовсталь” в Мариуполе, на которой с 21 апреля с.г. была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования “Азов”, полностью освобождена», — заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Мариуполя от украинских боевиков. Подземные сооружения комбината перешли под контроль российских войск.

В министерстве отметили, что с 16 мая в ходе операции сложили оружие и сдались в плен 2 439 неонацистов из «Азова» и военнослужащих украинских войск, заблокированных на территории завода.

Сегодня сдалась в плен последняя группа из 531-го боевика.

В ведомстве также сообщили, что командира «Азова» из соображений его безопасности и чтобы избежать расправы местных жителей за многочисленные зверства вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в «защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, ВС России наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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