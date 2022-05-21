В Совфеде назвали вертолеты Ка-52 «рабочей лошадкой» росавиации на Украине

«Если сравнивать масштабы, локализацию, отдельные специфические особенности театров военных действий в Сирии, где вертолет успешно уже применялся, и в спецоперации сейчас — тогда не всегда требовались та мощь, те боевые характеристики, что есть в Ка-52. Сейчас Ка-52 раскрыл весь свой потенциал — это самая настоящая “рабочая лошадка” российской ударной силы», — сказал Кожин.
Армейская авиация осуществляет прикрытие колонн, поддержку на поле боя, тыловое обеспечение, решает санитарные задачи, доставляет гуманитарные грузы.
«Без вертолетов не происходит ни одна операция, ни малейшее продвижение», — подчеркнул собеседник агентства.
Это лидеры тактических групп боевых и транспортно-боевых вертолетов, пояснил он.
По оценке Михеева, высокая эффективность Ка-52 достигается сочетанием высоких значений энерговооруженности, маневренности, летно-технических и эксплуатационных характеристик, наличием интегрального бортового радиоэлектронного комплекса, мощного вооружения, бортового комплекса обороны, а также высокой степенью их броневой защиты.