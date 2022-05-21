В Австрии анархисты захватили «виллу Шувалова»

Они выступают против военных действий на Украине, «приватизации» озера и требуют экспроприации собственности Шувалова.
«Мы требуем, чтобы дом был превращен в жилье для беженцев, дезертиров и бездомных и чтобы была остановлена приватизация озера Аттер-зе», — сказал другой сквоттер.
РБК направил запрос в пресс-службу ВЭБа.
В декларации Шувалова о доходах за 2021 год указано, что у него и его жены в пользовании есть недвижимость в Австрии — жилой дом площадью 1479,8 кв. м. Местоположение объекта в документе не уточняется.
Шувалов возглавляет ВЭБ. РФ с 2018 года, до этого в течение десяти лет он занимал должность первого вице-премьера правительства. Сначала он отвечал за развитие предпринимательства Дальнего Востока и Забайкалья, а позже — за весь экономический блок в правительстве.
В 2022-м ЕС и США ввели санкции против Шувалова и членов его семьи.