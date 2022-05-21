В ЛНР заявили о провокации Киева в подконтрольном ВСУ поселке Николаевка

«С целью обвинения Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил Российской Федерации в обстрелах подконтрольных ВСУ населенных пунктов, сегодня со стороны Лисичанска (под контролем Киева — ред.) из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня украинскими нацистами обстрелян поселок Николаевка Попаснянского района», — сказал Филипоненко журналистам.
Он уточнил, что разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала множественные разрывы снарядов в районе улиц Ленина и Кирова, где проживает свыше 500 человек.
«Съемки этой провокации осуществлялись журналистами украинского телеканала “1+1” и американского издательства New York Times, специально привезенными на место преступления спецслужбами Украины. Ее результатом стали жертвы среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры», — уточнил официальный представитель оборонного ведомства республики.