Жительница Германии пересела на лошадь из-за цен на бензин Настоящие лошадиные силы в действии
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
77 интересных фактов о Дне Черноморского флота ВМФ России
21:46 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР заявили о провокации Киева в подконтрольном ВСУ поселке Николаевка

ПОПАСНАЯ (ЛНР), 21 мая — РИА Новости. Украинские силовики открыли артогонь по подконтрольному Киеву поселку Николаевка в Донбассе, чтобы обвинить ЛНР и РФ в обстрелах жилых районов населенных пунктов, заявил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Источник: РИА "Новости"

«С целью обвинения Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил Российской Федерации в обстрелах подконтрольных ВСУ населенных пунктов, сегодня со стороны Лисичанска (под контролем Киева — ред.) из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня украинскими нацистами обстрелян поселок Николаевка Попаснянского района», — сказал Филипоненко журналистам.

Он уточнил, что разведка Народной милиции ЛНР зафиксировала множественные разрывы снарядов в районе улиц Ленина и Кирова, где проживает свыше 500 человек.

«Съемки этой провокации осуществлялись журналистами украинского телеканала “1+1” и американского издательства New York Times, специально привезенными на место преступления спецслужбами Украины. Ее результатом стали жертвы среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры», — уточнил официальный представитель оборонного ведомства республики.

 В офисе Зеленского пригрозили дерусифицировать Донбасс
Француз вернулся с Украины и обратился к Макрону из-за боевиков 'Азова'
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
МО РФ: почти 19 тыс. человек эвакуированы в Россию из Донбасса и с Украины за сутки
Минобороны сообщило о сдаче в плен 265 боевиков с «Азовстали»
Войска ЛНР и РФ зачистили Попасную и вышли на границу Республики
В Минобороны рассказали об отражении атаки ВСУ на остров Змеиный
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь