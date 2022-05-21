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22:24 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку и Старомихайловку

ДОНЕЦК, 21 мая — РИА Новости. Украинские войска в 21.30 (совпадает с мск) обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой народной республике, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Источник: © РИА Новости

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлению: 21:30 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибром 122 мм», — сообщается в Telegram-канале представительства.

Также сообщается, что в 21.30 обстрелу подвергся поселок Старомихайловка, в направлении которого «выпущено 10 снарядов калибром 122 мм».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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