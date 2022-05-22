В России выявили 4 710 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число госпитализаций из-за коронавируса в стране за сутки составило 1 054, что на 46,5% ниже показателя предыдущего дня, когда в штабе сообщили о 1 971 госпитализированном.
Количество госпитализаций снизилось в 69 регионах РФ и увеличилось в 14, еще в двух субъектах Федерации ситуация осталась без изменений.
Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 5 814, до 17 688 903, сообщили в оперативном штабе.
Днем ранее в штабе сообщили о 6 288 вылечившихся.
Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 96,7% от общего числа заражений.
Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 80, до 378 350, сообщили в оперштабе.
Это минимум с 28 сентября 2020 года, когда штаб сообщал о 61 умершем.
В субботу, 21 мая, было зафиксировано 102 летальных исхода.
Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.