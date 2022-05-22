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11:27 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 4 710 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 4 710, до 18 293 450. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост числа заражений составил 0,03%.

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Источник: AP 2022

Число госпитализаций из-за коронавируса в стране за сутки составило 1 054, что на 46,5% ниже показателя предыдущего дня, когда в штабе сообщили о 1 971 госпитализированном.

Количество госпитализаций снизилось в 69 регионах РФ и увеличилось в 14, еще в двух субъектах Федерации ситуация осталась без изменений.

Число выздоровевших

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 5 814, до 17 688 903, сообщили в оперативном штабе.

Днем ранее в штабе сообщили о 6 288 вылечившихся.

Доля выздоровевших, согласно данным штаба, составляет 96,7% от общего числа заражений.

Число смертей

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 80, до 378 350, сообщили в оперштабе.

Это минимум с 28 сентября 2020 года, когда штаб сообщал о 61 умершем.

В субботу, 21 мая, было зафиксировано 102 летальных исхода.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,07%, следует из данных штаба.

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