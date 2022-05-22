Заболеваемость ковидом в мире за неделю выросла почти вдвое

Смертность также резко пошла вверх. За семь дней из-за ковида умерли 24,9 тыс. человек, что выше показателя прошлой недели сразу на 134%. Предыдущие четыре недели фиксировали менее 20 тыс. смертей из-за ковида.
США уже вторую неделю занимают первое место по заболеваемости ковидом в мире. За неделю там выявили более 570 тыс. новых случаев. В последние дни в сутки регистрируют уже свыше 100 тыс. инфицированных, чего не было с февраля.
Небольшой рост заболеваемости фиксируется также в Аргентине и Колумбии. При этом в Канаде, несмотря на резкий скачок в середине апреля, сейчас ситуация стабилизировалась.
Среди европейских стран самые высокие показатели заболеваемости все еще в Германии, где в сутки ковид выявляют примерно у 50 тыс. человек. Во Франции и Италии ежедневно заболевают около 30 тыс. жителей, в Испании — около 20 тыс.
В Португалии в последние дни также стали выявлять более 20 тыс. заразившихся, что стало максимумом за последние три месяца.
А в России число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом впервые с февраля превысило показатель предыдущих семи дней.
В Азии самая тяжелая ситуация складывается в КНДР, где 2 мая Центральное телеграфное агентство Кореи впервые сообщило о выявлении коронавирусной инфекции на территории страны. На этом фоне в стране также началось распространение лихорадки. Общее число таких случаев превысило 2,64 млн, сейчас выздоровели уже около 2,06 млн жителей. Количество летальных исходов составляет 67.
Не удалось до конца стабилизировать ситуацию и в Японии, где число заболевших в сутки все еще превышает 40 тыс.
В Австралии заболеваемость также продолжает расти. Ежедневно ковид диагностируют там примерно у 50 тыс. человек, чего не было с середины апреля.
В США вторую неделю из-за ковида умирают свыше 1,5 тыс. человек, что является самым высоким показателем в мире. На втором месте Германия, где за семь дней зафиксировали около 800 смертей, на третьем Россия (около 700). В Канаде 19 мая стало известно о 240 умерших за сутки, что является вторым самым высоким показателем за пандемию. Смертность в стране начала резко расти с начала апреля.