Украинские силовики еще могут покинуть Северодонецк, сообщили в ЛНР

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что украинские войска планируют продолжать прикрываться мирными жителями городов Лисичанск и Северодонецк в ЛНР, что значительно осложнит освобождение данных территорий от войск противника. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что в Лисичанске и Северодонецке, за которые идут бои, остаются 8−9 тысяч украинских боевиков, Киев не дает им разрешение на отступление.
«На данный момент у противника есть шанс выйти из окружения, небольшое узкое горлышко в направлении населенного пункта Краматорск», — заявил военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Он уточнил, что пока украинские военнослужащие не воспользовались данным шансом, однако их «дожмут».
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.