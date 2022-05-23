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07:58 (мск), источник: Известия

В ЛНР заявили об обстреле Первомайска и Кременной из минометов и артиллерии

Представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) 23 мая сообщило в своем Telegram-канале о том, что 22 мая города Кременная и Первомайск были обстреляны украинскими боевиками из артиллерийских орудий и минометов.

Источник: РИА "Новости"

«Сводка Представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 22 мая. Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по н.п. Первомайск и Кременная с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм (9 снарядов) и минометов калибром 120 мм (4 мины). В результате обстрелов в н.п. Первомайск повреждено 3 жилых дома», — говорится в заявлении представительства.

Днем ранее представительство Донецкой Народной Республики при СЦКК сообщили про обстрел Горловки из ручных противотанковых гранатометов и огнестрельного оружия.

В тот же день жители города Рубежного в ЛНР сообщили корреспонденту «Известий», что украинские радикалы продолжают наносить удары по городу. Боевики бьют по жилым кварталам из «Градов», корректируя огонь с помощью дронов.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой Народных Республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины.

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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