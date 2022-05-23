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10:54 (мск), источник: © РИА Новости

Батарея «Гиацинт-С» уничтожила подразделение гаубиц ВСУ производства США

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Самоходные орудия «Гиацинт-С» уничтожили украинское подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777 производства США, сообщил командир российской батареи в видео, опубликованном Минобороны.

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«Одна из целей у нас была 155-миллиметровые буксируемые гаубицы M777 американского производства. Работали по взводу в количестве трех орудий. В ходе стрельбы на поражение, как минимум, батарея была подавлена», — рассказал военный.

Он отметил, что дальность стрельбы «Гиацинтов-С» обычным снарядом достигает 28,5 километра.

Самоходные установки выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции в контрбатарейной борьбе.

После каждой атаки, а также при обнаружении беспилотников ВСУ гаубицы сразу меняют дислокацию.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, армия уже существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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