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09:33 (мск), источник: РБК

Российские саперы уничтожили 100 взрывоопасных предметов на «Азовстали»

Как сообщает Минобороны, заминирован весь периметр «Азовстали». За двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов.

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Саперы занимаются разминированием территории, примыкающей к мариупольскому заводу «Азовсталь», сообщили «РИА Новости» в Минобороны России.

«Работы идут в графике, личный состав себя уверенно чувствует, производит инженерную разведку. На данный момент за двое суток было уничтожено более ста взрывоопасных предметов, работы продолжаются», — сообщил военнослужащий инженерно-саперного полка.

По данным Минобороны, заминирован весь периметр предприятия и строения на его территории. Cаперы находят и обезвреживают минные поля и ловушки из противопехотных мин, а также обезвреживают неразорвавшиеся боеприпасы и вооружение, представляющее опасность. В ведомстве отметили, что к работе на самых опасных участках привлекаются специализированные бронированные машины разминирования.

Украинские военные держали оборону Мариуполя 86 дней с первого дня военной операции России. Они попали в окружение, укрывались и вели боевые действия с территории завода «Азовсталь», который занимает 11 кв. км и составляет примерно 1/15 города. С военными от ударов прятались и мирные жители. Военнослужащие просили в первую очередь вывести гражданских, затем раненых и вынести тела погибших.

16 мая из «Азовстали» начали выводить и военнослужащих. Уже через четыре дня Министерство обороны России заявило о полном «освобождении» завода. По данным ведомства, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» (часть его материалов признана экстремистской и запрещена в России) и военнослужащих ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что «украинские герои» нужны стране живыми. Он договорился о разблокировке «Азовстали» с Турцией, Швейцарией, Израилем и Францией в качестве посредников из-за отношений их лидеров с Россией. Командование ВСУ разрешило украинским военным «выйти и сберечь свою жизнь», так как они имеют на это право, подчеркивал президент.

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