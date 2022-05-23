Украинский суд приговорил российского военного к пожизненному заключению

«Признать виновным в совершении криминального правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 438 УК Украины и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — огласил решение судья.
Приговор может быть обжалован в апелляционном суде.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагает большим количеством возможностей для защиты российского военного на месте, но продолжит предпринимать попытки в этом направлении по другим каналам. Он подчеркнул, что «судьба каждого гражданина России имеет первоочередное значение».
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и ВСУ и «существенно снизили боевой потенциал Украины». Главной целью операции в оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.