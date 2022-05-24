Российская авиация уничтожила крупный склад снарядов США на Украине

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: три пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Соледар, а также шесть складов боеприпасов <…>, в том числе один крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в Раздоловке», — заявил генерал-майор.
О подавлении как минимум одной батареи буксируемых американских гаубиц М-777 российскими «Гиацинтами-С» Конашенков сообщил накануне.
Как рассказали в Минобороны, расчеты самоходных установок в ходе спецоперации выполняют огневые задачи по уничтожению опорных пунктов, фортификационных сооружений, техники и живой силы противника, а также успешно подавляют огневые позиции противника в ходе ведения контрбатарейной борьбы. После каждого огневого налета и в случае обнаружения беспилотных летательных аппаратов противника гаубицы сразу меняют позицию.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и «существенно снизили боевой потенциал Украины». Главной целью операции в российском оборонном ведомстве назвали освобождение Донбасса.