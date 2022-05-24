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10:52 (мск), источник: © РИА Новости

Россия уничтожила до пяти тысяч единиц бронетехники и артиллерии на Украине

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские войска с начала специальной военной операции на Украине уничтожили до 5 тысяч единиц бронетехники и артиллерии, сообщил во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Источник: © РИА Новости

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 178 самолетов, 125 вертолетов, 995 беспилотных летательных аппаратов, 320 зенитных ракетных комплексов, 3243 танка и других боевых бронированных машин, 425 установок реактивных систем залпового огня, 1658 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3124 единицы специальной военной автомобильной техники», — сказал Конашенков.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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