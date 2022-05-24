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18:06 (мск), источник: РБК

Басурин опроверг планы по заходу сил ДНР в Авдеевку

Военные ДНР планируют полностью блокировать Авдеевку, которая сейчас находится под контролем украинских военных, и после этого «беседовать» с ними. В сам город силы ДНР заходить не намерены.

Силы ДНР не планируют заходить в город Авдеевку, расположенный в 9 км от северной окраины Донецка, сообщил замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире «Первого канала».

«Я опровергаю заявление [о том, что силы ДНР вошли в Авдеевку]. Это в основном делают украинские представители, пугая как население Украины, так и весь мир тем, что мы зашли в Авдеевку, — рассказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о том, что военные ДНР вошли в город. — Нет, в Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить в данный населенный пункт. После того как он будет полностью блокирован, после этого будем разбираться с Авдеевкой».

Басурин напомнил, что на ее территории расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из крупнейших химических производств в Европе. По его словам, с этой территории украинские военные обстреливают Ясиноватую и Донецк «в надежде, что мы ответным огнем будем уничтожать их артиллерийские расчеты и при этом будет страдать коксохим».

Нет, мы идем другим путем, у нас есть опыт Мариуполя, у луганчан есть опыт Рубежного, Попасной, поэтому будем обходить, закрывать логистику, только после этого с ними беседовать.

Эдуард Басурин
замглавы Народной милиции ДНР

Сейчас линия ведения боевых действий между силами ДНР и силами, подконтрольными Киеву, проходит в том числе севернее Донецка, между городом и Авдеевкой. Донецк, а также расположенная рядом Ясиноватая находятся под контролем военных ДНР.

Утром 24 мая в ДНР сообщили о взятии под контроль Светлодарска, города в 85 км к северо-востоку от Донецка. В штабе территориальной обороны республики уточняли, что под контролем находятся 217 населенных пунктов.

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