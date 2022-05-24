17:40 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны заявило о полном разминировании Мариупольского порта
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские саперы завершили разминирование Мариупольского порта, сообщили в Минобороны России.
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«В ходе разминирования обследовано 134 сооружения. Обнаружено и обезврежено свыше 12 тысяч взрывоопасных предметов и единиц вооружения, брошенного украинскими боевиками», — говорится в заявлении.
Согласно релизу, саперы освободили подходные каналы и внутренние акватории от затонувших судов и других навигационных препятствий. Всего специалисты обследовали более 1,5 миллиона квадратных метров акватории, 18 причалов и 32 судна.
Среди прочего, они транспортировали из фарватера Мариупольского порта затопленный «азовцами» украинский пограничный сторожевой корабль, а также подняли два плавучих крана.
Двадцатого мая ведомство сообщило о полном освобождении последнего рубежа обороны ВСУ в Мариуполе — территории металлургического комбината «Азовсталь». Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из «Азова» и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на комбинате.
В городе налаживается мирная жизнь. Так, начали работать общественный транспорт и автозаправки. Кроме того, функционируют четыре из пяти больниц.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель — «защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось «существенно снизить боевой потенциал Украины». Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.