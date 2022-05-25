ABC: в результате стрельбы в школе Техаса погибли 14 детей и учитель

Сообщается, что 14 жертв были школьниками, также погиб учитель. По информации источников, подозреваемый был убит полицейским.
Мемориальная больница Увальде подтвердила, что двое детей умерли от огнестрельных ранений в результате инцидента.
Университет здравоохранения в Сан-Антонио рассказал, что к ним прибыли два пациента: взрослая женщина 66 лет, которая находится в критическом состоянии, и еще один ребенок, о состоянии которого неизвестно.
Ранее сообщалось о двух погибших и 13 раненых, большинство из которых дети.
По информации СМИ, после нападения возле школы, стрелок забаррикадировался в здании школы, позже его задержала полиция.