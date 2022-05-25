Российские ученые рассказали, как можно остановить свет Российские ученые математически описали ситуацию, когда происходит самоостановка света
Фоторепортажи
16Праздничный салют в честь Дня Победы
35Парад Победы на Красной площади
00:26 (мск), источник: Газета.Ру

ABC: в результате стрельбы в школе Техаса погибли 14 детей и учитель

Не менее 15 человек погибли в результате стрельбы, которую открыл неизвестный возле школы в американском городе Ювалд (штат Техас), сообщает телеканал ABC.

Источник: Reuters

Сообщается, что 14 жертв были школьниками, также погиб учитель. По информации источников, подозреваемый был убит полицейским.

Мемориальная больница Увальде подтвердила, что двое детей умерли от огнестрельных ранений в результате инцидента.

Университет здравоохранения в Сан-Антонио рассказал, что к ним прибыли два пациента: взрослая женщина 66 лет, которая находится в критическом состоянии, и еще один ребенок, о состоянии которого неизвестно.

Ранее сообщалось о двух погибших и 13 раненых, большинство из которых дети.

По информации СМИ, после нападения возле школы, стрелок забаррикадировался в здании школы, позже его задержала полиция.

Ольга Шешукова

Во время загрузки произошла ошибка.
 Офицер ДНР назвал причину сдачи в плен военных с «Азовстали»
Российские танкеры с 62 млн баррелей нефти не могут найти покупателя
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связь