09:55 (мск), источник: © РИА Новости
Посол ЛНР предупредил о возможных провокациях со стороны ВСУ
ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Посол ЛНР в РФ Родион Мирошник предупредил о возможных провокациях украинских силовиков.
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«Украинская оборона сыплется, но боевики бьют по скоплениям мирных жителей. Есть жертвы», — написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что накануне «радость от успешного наступления… была омрачена кровавой украинской провокацией».
«По цеху на территории Северодонецкого Азота был выстрел со стороны Лисичанска от поворота Мельникова. По данным местных жителей, в результате — четверо мирных погибли и трое находятся в тяжелом состоянии. Дождались когда люди соберутся, и нанесли туда удар», — написал посол.
По его оценке, в Лисичанске и Северодонецке «скопления жителей становятся просто опасными».
«По любой группе мирных может быть нанесен удар. Для украинских боевиков мирные местные просто чужие и лишь мишень для нанесения болевых ударов. Зная нацистский характер ведения войны боевиками, провокации против мирных неизбежны. Местным жителям стоит соблюдать максимальную осторожность и лишний раз не покидать убежища», — предупредил он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.