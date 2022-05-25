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09:53 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ЛНР освободили Тошковку

ЛУГАНСК, 25 мая — РИА Новости. Народная милиция Луганской народной республики заявляет, что освободила Тошковку, отступающие украинские войска сровняли поселок с землей.

Источник: © РИА Новости

«Народная милиция противника из Тошковки выбила и продолжает освобождение Луганской народной республики», — заявил официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Также Филипоненко добавил, что украинские войска, уходя с территории, продолжают «тотально уничтожать всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей поселка».

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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