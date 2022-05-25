МИД России: сдавшиеся бойцы «Азова» будут осуждены

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен украинские боевики будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — сказал Рудненко.
Замглавы МИДа также подчеркнул, что Россия готова к диалогу со всеми, кто заинтересован в установлении мира.
Ранее президент Украины заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что готов к переговорам с Россией, но будет проводить их только с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также сообщил, что «первым шагом» к переговорам станет отвод российских войск к позициям, на которых они были до 24 февраля.
«Вряд ли можно оценить это заявление как конструктивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий», — прокомментировал журналистам его слова Андрей Руденко.
«Преждевременно это комментировать, я первый раз об этом слышу», — сказал Руденко.
20 мая на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдались остатки украинского гарнизона, большая часть из которых состояла в полку «Азов». По данным Минобороны, их было 2439 человек. Все они содержатся в ДНР. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее говорила «Ъ», что их будет судить международный трибунал с участием республик Донбасса и России. На вопрос о том, может ли подсудимым грозить смертная казнь, которая есть в уголовном кодексе ДНР, она ответила, что в соответствии с уставом трибунала «будут применяться все виды наказания, которые в нем будут предусмотрены».