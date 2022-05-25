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10:52 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России: сдавшиеся бойцы «Азова» будут осуждены

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что пока не располагает информацией о том, какие страны могут принять участие в работе международного трибунала в ДНР над сдавшимися на «Азовстали» боевиками полка нацгвардии «Азов». Он подчеркнул, что Россия не рассматривает возможности обмена бойцов «Азова» до суда над ними. Трибунал над «азовцами» собираются провести власти Донецкой народной республики. Глава республики Денис Пушилин говорил, что провести его стоит в Мариуполе.

Источник: РИА "Новости"

«Все вещи будем рассматривать после того, как сдавшиеся в плен украинские боевики будут соответствующим образом осуждены, вынесен приговор, тогда могут быть какие-то другие шаги. До этого все разговоры об обмене преждевременны», — сказал Рудненко.

Замглавы МИДа также подчеркнул, что Россия готова к диалогу со всеми, кто заинтересован в установлении мира.

Однако слова президента Украины Владимира Зеленского, что Киев вернется к переговорам только после возврата российских военных на позиции до 24 февраля, заставляют Москву сомневаться в искренности стремления его к миру.

Ранее президент Украины заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что готов к переговорам с Россией, но будет проводить их только с президентом РФ Владимиром Путиным. Он также сообщил, что «первым шагом» к переговорам станет отвод российских войск к позициям, на которых они были до 24 февраля.

«Вряд ли можно оценить это заявление как конструктивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий», — прокомментировал журналистам его слова Андрей Руденко.

Также замглавы МИДа не смог сформулировать позицию ведомства по высказанной заместителем главы Херсонской военно-гражданской администрации Кириллом Стремоусовым идее создать в регионе российскую военную базу.

«Преждевременно это комментировать, я первый раз об этом слышу», — сказал Руденко.

20 мая на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе сдались остатки украинского гарнизона, большая часть из которых состояла в полку «Азов». По данным Минобороны, их было 2439 человек. Все они содержатся в ДНР. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова ранее говорила «Ъ», что их будет судить международный трибунал с участием республик Донбасса и России. На вопрос о том, может ли подсудимым грозить смертная казнь, которая есть в уголовном кодексе ДНР, она ответила, что в соответствии с уставом трибунала «будут применяться все виды наказания, которые в нем будут предусмотрены».

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