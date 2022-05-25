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11:30 (мск), источник: ТАСС

ВС РФ уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье

ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье — Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

Российские военные сбили украинский вертолет Ми-8 в Николаевской области — Минобороны РФ.

Авиация РФ поразила два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 46 районов сосредоточения войск ВСУ — МО РФ.

ВС РФ уничтожили на станции Покровское подразделения резерва ВСУ, перебрасывавшиеся для усиления группировки украинских войск в Донбассе.

Ракетчики и артиллеристы поразили за сутки около 500 целей ВСУ.

ВС РФ поразили высокоточными авиаракетами логистический центр в Соледаре и две базы горючего в Харьковской области.

ВКС РФ поразили командный пункт 14-й механизированной бригады, узел связи, радиотехнический центр ВСУ.

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