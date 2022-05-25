11:30 (мск), источник: ТАСС
ВС РФ уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
ВС РФ высокоточными ракетами уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье — Минобороны России.
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