Путин посетит в Москве раненых участников спецоперации на Украине

«Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, как вы помните», — сказал он.
Песков добавил, что глава государства «постоянно интересуется и держит под контролем условия, в которых оказывается помощь российским военнослужащим».
В этот раз, как заметил представитель Кремля, «график позволил съездить лично».
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.