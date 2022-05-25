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12:49 (мск), источник: © РИА Новости

Путин посетит в Москве раненых участников спецоперации на Украине

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Владимир Путин сегодня приедет в один из московских военных госпиталей, где проходят лечение раненые участники спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Посетит их, пообщается с ними. Раньше так бывало неоднократно, как вы помните», — сказал он.

Песков добавил, что глава государства «постоянно интересуется и держит под контролем условия, в которых оказывается помощь российским военнослужащим».

В этот раз, как заметил представитель Кремля, «график позволил съездить лично».

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — снизила боевой потенциал Украины. Главной задачей в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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