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16:50 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин и Шойгу посетили раненых российских военных в госпитале в Москве

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу посетили военный госпиталь имени Мандрыка в Москве. Там они навестили российских военнослужащих, раненных в ходе боев на Украине.

На видео, опубликованном телеканалом «Россия-1», Путин разговаривает с солдатом, который рассказывает президенту, что у него есть супруга и 9-месячный сын. «Папой гордиться будет!» — заявляет Владимир Путин, пожимая мужчине руку.

О планах Владимира Путина посетить раненых военных в одном из московских госпиталей сегодня утром, 25 мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это не первый раз, когда глава государства встречается с раненными, однако после начала военной операции о таких случаях Кремль не сообщал.

По данным Минобороны России на 25 марта (более актуальных ведомство не предоставляло), в ходе военной операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены — 3825.

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Дарья Эрозбек

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