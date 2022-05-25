Путин и Шойгу посетили раненых российских военных в госпитале в Москве

На видео, опубликованном телеканалом «Россия-1», Путин разговаривает с солдатом, который рассказывает президенту, что у него есть супруга и 9-месячный сын. «Папой гордиться будет!» — заявляет Владимир Путин, пожимая мужчине руку.
О планах Владимира Путина посетить раненых военных в одном из московских госпиталей сегодня утром, 25 мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что это не первый раз, когда глава государства встречается с раненными, однако после начала военной операции о таких случаях Кремль не сообщал.
По данным Минобороны России на 25 марта (более актуальных ведомство не предоставляло), в ходе военной операции на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены — 3825.