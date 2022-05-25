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17:04 (мск), источник: © РИА Новости

Село Журавлевка в Белгородской области вновь обстреляли со стороны Украины

БЕЛГОРОД, 25 мая — РИА Новости. Один человек пострадал при обстреле села Журавлевка в Белгородской области со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены пять домовладений. Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в публикации.

Глава области отметил, что власти пока не понимают, как мужчина оказался в селе, жителей которого несколько недель назад переселили.

На Белгородчине с 11 апреля действует «желтый» уровень террористической опасности из-за неоднократных обстрелов населенных пунктов с территории Украины.

Утром 25 мая Гладков сообщил, что 550 человек из приграничных сел разместили в гостиницах. По данным на 16 мая, из 1200 жителей Нехотеевки и Журавлевки в своих домах остались только 46.

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