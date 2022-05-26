На «Азовстали» задержали спрятавшихся украинских военных

«Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100 процентов пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок “Азовстали”, а там территория достаточно серьезная. <…> Пока никто в этом не распишется».
Он уточнил, что такие заблудившиеся не представляют активной угрозы. Однако утверждать, что на «Азовстали» никого не осталось можно будет только после того, как подразделения ДНР все проверят, разминируют, разгребут все завалы.
Эти работы потребуют времени, так как территория завода превышает десять квадратных километров, пояснил Пушилин.
По его словам, важно помимо скорости уделять внимание безопасности, чтобы сберечь жизнь саперов при разминировании многочисленных мин-ловушек, оставленных украинским войсками.
«У нас есть уже, к сожалению, и раненые саперы, потому что противник остался коварным даже в этом плане. Много ловушек, мин-ловушек, технически у них все для этого было. Поэтому проходит очень тщательное разминирование», — добавил глава республики.
Он уточнил, что точного срока разминирования территории назвать пока не может.
Российское Министерство обороны 20 мая сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь». Сложили оружие и сдались в плен 2439 украинских военных и нацистов из полка «Азов», против которых в России возбуждены уголовные дела.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.