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14:00 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска обстреляли село в Курской области

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли окраину села Воробжа, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Старовойт сообщал о хлопках в Суджанском районе.

«Уточнения по ситуации в Суджанском районе: атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы — в нём выбило стекла. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков — под защитой военнослужащих», — написал он в Telegram-канале.

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