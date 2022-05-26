14:00 (мск), источник: © РИА Новости
Украинские войска обстреляли село в Курской области
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские войска обстреляли окраину села Воробжа, пострадавших нет.
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Ранее Старовойт сообщал о хлопках в Суджанском районе.
«Уточнения по ситуации в Суджанском районе: атаке противника была подвергнута окраина села Воробжа. Наши военные отработали цели, однако враг сумел нанести повреждения нескольким домам, в том числе, зданию школы — в нём выбило стекла. По предварительной информации, среди мирного населения пострадавших нет. Жизнь и здоровье наших земляков — под защитой военнослужащих», — написал он в Telegram-канале.