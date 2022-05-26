Басурин заявил, что на «Азовстали» могут оставаться десятки силовиков

«Их могут быть единицы, а могут быть десятки», — сказал он. Можно сделать вывод, что кто-то [из скрывавшихся на заводе военнослужащих Украины] хотел перехитрить, а перехитрить невозможно, поэтому их находят. Они думали, что после освобождения «Азовстали» они смогут пересидеть, а потом, переодевшись в гражданскую одежду, выйти и жить на свободе, но это не получится", — сказал он в эфире Первого канала.
По его словам, разминирование территории завода будет долгим. «Кроме закладок или неразорвавшихся боеприпасов, есть еще сюрпризы. Мы сейчас показываем, что делаются закладки в какие-то вещи. Поэтому процесс будет идти долго», — констатировал он.
Басурин также воздержался от прогнозов о сроках освобождения Донбасса. «На войне нельзя делать никаких прогнозов, они просто неактуальны», — сказал он.
Он добавил, что украинские пленные содержатся в очень комфортных условиях, в соответствии с международными нормами. «Условия содержания у них очень комфортные, честно скажу. Просто у нас же практика большая была, еще во времена нашей войны мы проводили “экскурсию” для иностранных журналистов, которые сами убеждались, что условия содержания военнопленных очень комфортные, по тем нормам, которые требуются», — сказал он.
Басурин также добавил, что оставшиеся на «Азовстали» боевики не оказывают сопротивления силам ДНР. «Сопротивления они (украинские военные, которые укрываются на заводе “Азовсталь” — прим. ТАСС) не оказывают, потому что понимают, что любой выстрел с их стороны обозначит, где они находятся», — сказал он.
По словам Басурина, в настоящий момент неизвестно точное количество украинских солдат, которые прячутся на территории завода.
Пленные украинские силовики
По словам Басурина, более 4 тыс. пленных украинских силовиков находятся на территории ДНР. «Более 4 тыс., точную цифру назвать не могу», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
По его словам, украинские пленные содержатся в очень комфортных условиях, в соответствии с международными нормами. «Условия содержания у них очень комфортные, честно скажу. Просто у нас же практика большая была, еще во времена нашей войны мы проводили “экскурсию” для иностранных журналистов, которые сами убеждались, что условия содержания военнопленных очень комфортные, по тем нормам, которые требуются», — сказал он.
Басурин отметил, что пленные обеспечены и питанием, и комфортными условиями проживания. «У них и библиотеки были, и с родными могли общаться. Поэтому все хорошо у них», — подчеркнул он.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках в настоящий момент составляет около восьми тысяч и продолжает расти. По его словам, каждый день их число увеличивается на сотни.
25 февраля начались бои за Мариуполь, в ходе сражений город был полностью блокирован. Украинские формирования выбили из жилой застройки города, а оставшаяся их часть, в том числе боевики неонацистского формирования «Азов», некоторое время укрывались на заводе «Азовсталь». 20 мая официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината «Азовсталь» и Мариуполя от украинских боевиков. Всего с 16 мая сложили оружие и сдались в плен 2 439 националистов «Азова» и украинских военнослужащих, заблокированных на территории завода с 21 апреля.