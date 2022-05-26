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17:33 (мск), источник: © РИА Новости

Суд в Нальчике признал увольнение 115 росгвардейцев законным

НАЛЬЧИК, 26 мая — РИА Новости. Нальчикский гарнизонный военный суд отказал в иске 115 бывшим сотрудникам Росгвардии, оспаривавшим досрочное увольнение со службы из-за несоблюдения условий контракта, сообщает пресс-служба суда.

Источник: © РИА Новости

«Газета Юга», одно из ведущих региональных СМИ, писало, что спор связан с участием этих сотрудников Росгвардии в спецоперации на Украине.

По данным суда, 115 бывших военнослужащих Росгвардии обратились с коллективным иском об оспаривании действий воинских должностных лиц Росгвардии, связанных с привлечением истцов к дисциплинарной ответственности, их досрочным увольнением с военной службы в связи с несоблюдением условий контракта и исключением их из списков личного состава воинской части.

«Судом установлено, что истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы, а их доводы об обратном признаны судом несостоятельными. В связи с этим решением суда в удовлетворении коллективного иска отказано, а оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными», — говорится в сообщении.

Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании «в целях исключения случаев разглашения сведений, составляющих военную тайну».

«Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в судебную коллегию по административным и гражданским делам Южного окружного военного суда в течение месяца со дня его принятия», — уточняет пресс-служба.

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