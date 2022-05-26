Суд в Нальчике признал увольнение 115 росгвардейцев законным

«Газета Юга», одно из ведущих региональных СМИ, писало, что спор связан с участием этих сотрудников Росгвардии в спецоперации на Украине.
По данным суда, 115 бывших военнослужащих Росгвардии обратились с коллективным иском об оспаривании действий воинских должностных лиц Росгвардии, связанных с привлечением истцов к дисциплинарной ответственности, их досрочным увольнением с военной службы в связи с несоблюдением условий контракта и исключением их из списков личного состава воинской части.
«Судом установлено, что истцы в составе своего подразделения самовольно отказались выполнять служебное задание и коллективно убыли по собственной инициативе к постоянному месту службы, а их доводы об обратном признаны судом несостоятельными. В связи с этим решением суда в удовлетворении коллективного иска отказано, а оспоренные истцами действия и решения воинских должностных лиц признаны правомерными», — говорится в сообщении.
Дело рассматривалось в закрытом судебном заседании «в целях исключения случаев разглашения сведений, составляющих военную тайну».
«Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами в судебную коллегию по административным и гражданским делам Южного окружного военного суда в течение месяца со дня его принятия», — уточняет пресс-служба.