ВМФ России устранил минную опасность в акватории Мариупольского порта

«Несмотря на созданные российской стороной условия для безопасного выхода шести ранее заблокированных Украиной иностранных сухогрузов — “Царевна” (Болгария), “Азбург” (Доминикана), “Смарта” (Либерия), “Блю Стар” (Панама), “Азов Конкорд” (Турция), “Леди Аугуста” (Ямайка) — из акватории Мариуполя, руководством стран компаний-судовладельцев меры по выводу указанных судов до настоящего времени не приняты», — сказал генерал.
Он призвал дипломатические представительства Болгарии, Доминиканы, Либерии, Панамы, Турции, Ямайки и Международную морскую организацию оказать действенное влияние на владельцев находящихся в порту Мариуполь судов для их вывода к местам постоянной приписки.
Мизинцев напомнил, что в настоящее время устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, гаванью могут безопасно пользоваться гражданские суда. С 8.00 мск 25 мая в круглосуточном режиме открыт морской гуманитарный коридор в Азовском море (протяженность 115 миль, ширина 2 мили, координаты: точка сбора — 46°55«С, 37°29» В; точка расформирования — 45°08«С, 36°31» В).