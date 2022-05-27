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16:16 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ опубликовало кадры применения САУ «Малка» в ходе спецоперации на Украине

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минобороны РФ обнародовало кадры работы самой мощной и дальнобойной самоходной артиллерийской установки (САУ) 2С7М «Малка» калибра 203 мм в ходе специальной военной операции на Украине.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Работаем по живой силе, по огневым средствам противника и по сооружениям, например, бункерам», — рассказал номер расчета САУ «Малка» Артур. По его словам, одного удара орудия достаточно для разрушения трех- или пятиэтажного бункера.

В военном ведомстве добавили, что для своевременного обнаружения целей и корректировки огня САУ применяются беспилотники «Орлан-10».

«Малка» является модернизированным вариантом самоходной пушки 2С7 «Пион», разработанной в 1980-х годах и до сих пор считающейся одной из самых мощных в мире.

Основное предназначение самоходной артиллерийской установки — поражение важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. Скорострельность орудия составляет до 2,5 выстрелов в минуту, дальность — около 50 км.

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