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11:07 (мск), источник: © РИА Новости

Силы ДНР и ЛНР установили полный контроль над Красным Лиманом

Штаб ДНР заявил об установлении полного контроля над Красным Лиманом.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории Донецкой народной республики, включая Красный Лиман, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

«По состоянию на 27 мая 2022 г. на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», — сообщается в Telegram-канале штаба.

Красный Лиман — это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. В среду ведомство сообщало, что силы республик освободили 219 населенных пунктов.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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