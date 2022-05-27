Средства ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Одесской области

«Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Беляры Одесской области сбит один самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины», — сказал он.
Также средства ПВО России уничтожили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Липцы, Балаклея, Малые Проходы, Глубокое, Глинское Харьковской области, Ямполь, Масляковка, Васильевка Донецкой Народной Республики.
Также Конашенков сообщил, что ВС РФ сорвали попытку наведения понтонной переправы ВСУ через Северский Донец. «Ракетными войсками и артиллерией поражены 77 пунктов управления подразделений ВСУ, 412 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также 53 артиллерийских огневых позиции. В районе населенного пункта Завгороднее Харьковской области в результате удара по понтонной роте сорвана очередная попытка наведения понтонной переправы ВСУ через реку Северский Донец», — сказал он.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики нанесен удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ», — заявил Конашенков, уточнив, что в результате были поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники.
По словам официального представителя Минобороны, в районе Гусаровки Харьковской области была уничтожена РЛС наведения и целеуказания ПВО. «Также в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса “Бук-М1” и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», — добавил он.
Российская авиация также уничтожила два склада вооружения и вывела из строя девять танков ВСУ. «Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 44 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. В результате ударов авиации уничтожены более 250 националистов, выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков, пять установок реактивной системы залпового огня “Град”, десять орудий полевой артиллерии и 22 автомобиля различного назначения», — сообщил он.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 180 самолетов, 127 вертолетов, 1 027 беспилотных летательных аппаратов, 324 зенитных ракетных комплекса, 438 установок реактивных систем залпового огня, 1 693 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 3 218 единиц специальной военной автомобильной техники», — сказал он, добавив, что также уничтожены более 3 280 танков и других боевых бронированных машин.