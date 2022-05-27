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15:59 (мск), источник: РИА Крым

СК расследует более 1000 уголовных дел по преступлениям военных Украины

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая — РИА Новости Крым. Следственный комитет возбудил и расследует более тысячи уголовных дел по фактам преступлений украинских военных, сообщили в пресс-службе СК.

Источник: РИА "Новости"

«Возбуждено и расследуется более 1 000 уголовных дел. Доложено о продолжающейся работе с задержанными участниками украинских вооруженных формирований и завершенных уголовных делах, а также о новых установленных фигурантах», — говорится в сообщении по итогам оперативного совещания в Мариуполе под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина.

Так, по данным СК РФ, известны конкретные имена лиц из числа руководящего состава следственных изоляторов Киева, Полтавы, Николаева, Харькова, Винницы, Днепропетровска и Сум, где пытали российских военнопленных.

Кроме того, допросы сдавшихся украинских националистов еще раз подтвердили, что с начала проведения специальной военной операции украинские силовики дислоцировались на огневых позициях, оборудованных на объектах гражданской инфраструктуры, в жилых домах, школах, детсадах.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации Украины. По словам президента Владимира Путина, ее цель — «защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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