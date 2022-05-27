В Нигерии, откуда распространилась оспа обезьян, работали лаборатории США

«По докладу ВОЗ, занос западноафриканского штамма возбудителя оспы обезьян произошел из Нигерии — еще одного государства, на территории которого США разместили свою биологическую инфраструктуру. В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории», — сказал Кириллов.
Он также напомнил о странном совпадении, которое требует проверки специалистов. «По данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года, то есть на фоне пандемии COVID-19, отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян», — отметил генерал.
Начальник РХБЗ призвал ВОЗ, на фоне многочисленных случаев нарушения США требований биобезопасности и фактов небрежного хранения патогенных биоматериалов расследовать деятельности финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа, Лагосе и проинформировать мировое сообщество о его результатах.
Кириллов также сообщил, что МО РФ известно, что «к настоящему моменту 98% заболевших — это мужчины старше 20 лет нетрадиционной ориентации». Он добавил, что ранее возглавлявший отдел ВОЗ по чрезвычайным ситуациям доктор Дэвид Херманн в интервью американской прессе заявил, что основной причиной распространения болезни является передача вируса половым путем.